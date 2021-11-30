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Здоровый и невредимый: мужчина пролетел более двух часов на самолете в отсеке для шасси (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
30 ноября, 06:37
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После посадки авиалайнера нарушителя задержали работники таможенной службы США
Мужчина чудом выжил и остался невредимым/Коллаж: Сегодня
Мужчина чудом выжил и остался невредимым/Коллаж: Сегодня

26-летнему мужчине удалось пережить перелет из Гватемалы в Майами, скрываясь в отсеке шасси самолета Boeing 737-800. Полет длился более двух часов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Детали

В аэропорту сняли видео на котором видно, как нарушитель стоит рядом с двумя сотрудниками в жилетах, а затем садится на землю из-за головокружения. Также показан отсек шасси, в котором мужчина летел 2,5 часа. После приземления лайнера нарушителя задержали и повезли в медицинское учреждение для осмотра.

Печальная статистика

По информации Федерального управления гражданской авиации США, с 1949 года 129 человек пытались перелететь на самолете в отсеке для шасси. Однако 100 человек погибли от травм.

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На какой высоте летают самолеты?

Пассажирские авиалайнеры, как правило, летают на высоте 9 000 — 12 000 метров. Это идеальная высота для большинства самолетов, но и на таком расстоянии от земли температура воздуха минусовая. Поэтому то, что мужчина выжил, — настоящее чудо.

Побег из Афганистана

В аэропорту Кабула произошла вакханалия – афганцы всеми способами пытались покинуть страну после того, как талибы захватили Кабул. Дошло до абсурда – люди цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты.

Несколько человек сидели на шасси американского C-17A Globemaster III перед взлетом из аэропорта Кабула. Экипаж не мог не видеть, что происходит за пределами их борта. В воздухе, когда стойки начали убирать, люди попадали на землю. Страшные кадры облетели Сеть.

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