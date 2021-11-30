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Здоровий та неушкоджений: чоловік пролетів понад дві години на літаку у відсіку для шасі (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 06:37
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Після посадки авіалайнера порушника затримали працівники митної служби США
Чоловік дивом вижив та залишився неушкодженим/Колаж: Сьогодні
Чоловік дивом вижив та залишився неушкодженим/Колаж: Сьогодні

26-річному чоловіку вдалося пережити переліт з Гватемали до Маямі, ховаючись у відсіку шасі літака Boeing 737-800. Політ тривав понад дві години.

Про це повідомляє The New York Times.

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Деталі

В аеропорту зняли відео на якому видно, як порушник стоїть поряд із двома співробітниками у жилетах, а потім сідає на землю через запаморочення. Також показано відсік шасі, в якому чоловік летів 2,5 години. Після приземлення лайнера порушника затримали та повезли у медичний заклад для огляду.

Сумна статистика

За інформацією Федерального управління цивільної авіації США, з 1949 року 129 людей намагалися перелетіти літаком у відсіку для шасі. Однак 100 людей загинуло від травм.

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На якій висоті літають літаки?

Пасажирські авіалайнери, як правило, літають на висоті 9 000 — 12 000 метрів. Це ідеальна висота для більшості літаків, але й на такій відстані від землі температура повітря мінусова. Тому те, що чоловік вижив, — справжнє диво.

Втеча з Афганістану

В аеропорту Кабула відбулася вакханалія – афганці усіма способами намагалися залишити країну після того, як таліби захопили Кабул. Дійшло до абсурду – люди чіплялися на шасі злітаючого американського літака, після чого падали з великої висоти.

Кілька людей сиділи на шасі американського C-17A Globemaster III перед злетом з аеропорту Кабула. Екіпаж не міг не бачити, що відбувається за межами їхнього борту. У повітрі, коли стійки почали прибирати, люди попадали на землю. Страшні кадри облетіли Мережу.

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