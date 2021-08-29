Аэропорт в Кабуле могут передать ООН

Сейчас решается вопрос, кто будет контролировать и управлять аэропортом в Кабуле / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Из аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, который через три дня должен покинуть последний солдат США, западные страны хотят сделать хаб для гуманитарных миссий – создать под эгидой ООН "безопасную зону". Соответствующую инициативу обсуждают сейчас власти Франции и Великобритании.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон газете "Журналь дю диманш", передает телеканал France24.

"Это крайне важно. Это обеспечило бы основу для неотложных действий ООН и позволило бы международному сообществу и каждому в рамках полномочий продолжать оказывать давление на талибов", – считает Макрон.

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Завершение эвакуации

Париж в ночь на 29 августа завершил свое участие в эвакуации граждан Франции и афганцев из Кабула. С 17 августа были вывезены 2834 человека, более 2600 из них – граждане Афганистана.

По словам лидера Франции, дипломаты выявили еще сотни остающихся в Афганистане людей, которые получили "временные пропуска", позволяющие им прибыть во Францию в ближайшие месяцы. Эти пропуска выдаются тем, кому угрожает потенциальная опасность от движения "Талибан". Париж уже начал переговоры с талибами по поводу дальнейшей эвакуации гражданских афганцев.

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