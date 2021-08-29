Аеропорт в Кабулі можуть передати ООН

Зараз вирішується питання, хто буде контролювати і управляти аеропортом в Кабулі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
З аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі, який через три дні повинен покинути останній солдат США, західні країни хочуть зробити хаб для гуманітарних місій – створити тут під егідою ООН "безпечну зону". Відповідну ініціативу обговорюють зараз уряди Франції та Великобританії.
Про це заявив французький президент Емманюель Макрон газеті "Журналь дю діманш", передає телеканал France24 .
"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародному співтовариству і кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів ", – вважає Макрон.
Завершення евакуації
Париж в ніч на 29 серпня завершив свою участь в евакуації громадян Франції і афганців з Кабулу. З 17 серпня були вивезені 2834 людини, понад 2600 з них – громадяни Афганістану.
За словами лідера Франції, дипломати виявили ще сотні афганців, які отримали "тимчасові перепустки", що дозволяють їм прибути до Франції в найближчі місяці. Ці перепустки видаються тим, кому загрожує потенційна небезпека від руху "Талібан". Париж вже почав переговори з талібами стосовно подальшої евакуації цивільних афганців.
Туреччина не поспішає
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух "Талібан" веде переговори з з Туреччиною про те, щоб турецькі співробітники взяли на себе управління аеропортом в Кабулі.
- За даними агентства Reuters , Анкара висуває свої умови роботи в кабульському аеропорту. Серед них – турецькі сили безпеки повинні взяти під своє управління весь периметр навколо повітряних воріт.