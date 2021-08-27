Таліби запропонували Туреччині взяти на себе управління аеропортом Кабула – Ердоган

Забезпечення безпеки аеропорту таліби беруть на себе

Ердоган: Зараз мова не йде про будь-яке рішення стосовно пропозиції талібів. Фото: колаж "Сьогодні"

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції, яку транслював телеканал NTV в п'ятницю, 27 серпня.

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"Таліби запропонували займатися управлінням аеропорту Кабула. Кому запропонували? Нам. Кажуть, що забезпечать безпеку, але саме адміністрування роботи запропонували нам. Ми поки не дали відповідь, не прийняли рішення", – сказав він.

Президент зазначив, що рішення не прийнято через невизначеність саме з точки зору забезпечення безпеки повітряної гавані.

"Тому що там зараз в будь-який момент можливі інциденти і жертви. Якщо при нашому керівництві аеропортом раптом станеться щось схоже на вчорашні теракти, де загинули люди, а ми будемо тими, хто управляє об'єктом, ми просто не зможемо якось пояснити це . Так що на цей момент мова не йде про будь-яке рішення за пропозицією талібів", – сказав він, зазначивши, що необхідні відповідні умови, щоб Анкара змогла займатися управлінням повітряної гавані.

Турецький лідер додав, що контакти Анкари з рухом можливі за наявності приводу і бажання.

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"Ніхто не має права нам вказувати, з ким говорити, а з ким ні. Ми не будемо просити дозволу", – зазначив він.

Евакуація триває

У той же час Ердоган повідомив, що евакуація турецьких військових і цивільних з Кабула триває. Країна евакуювала співробітників свого посольства з міста в район аеропорту.

"У найближчий час ми закінчимо евакуацію військових і цивільних. Ми провели ретельну підготовку, і процес йде успішно. Люди вивозяться літаками до Ісламабаду, а звідти, хто хоче, летить" турецькими авіалініями "додому", – повідомив він.

14 червня Ердоган заявив, що його країна готова зберегти військовий контингент в Афганістані при наявності фінансової підтримки США після виведення звідти військ НАТО, який повинен завершитися до 11 вересня 2021 року. За підсумками саміту альянсу 14 червня країни НАТО прийняли рішення надати перехідне фінансування для забезпечення безперервної роботи міжнародного аеропорту Кабула, з огляду на його важливість для стійкого дипломатичної і міжнародної присутності, а також з точки зору зв'язку Афганістану з рештою світу. Таліби, які взяли контроль в країні в свої руки, наказали всім іноземним силам до 31 серпня залишити Афганістан, інакше їх присутність буде вважатися продовженням окупації.

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