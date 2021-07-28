Любимую украинцами Анталью пожирает огонь, Турция не справляется: есть ли угроза для туристов

Туристические центры заволокло дымом. Однако эвакуация иностранцев пока не проводится

Курортная Анталия охвачена огнем. Эвакуируют тысячи жителей / Фото Твиттер / Коллаж "Сегодня"

Популярный у украинцев турецкий курорт Анталья сейчас охвачен огнем. Масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат – центре туристической провинции. Местные власти заявляют, что огонь не угрожает отелям на побережье. Однако вечером появились фотографии пляжей Антальи, которые заволокло дымом.

Огонь уже уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов. От стихии пострадали минимум 53 человека. Об этом сообщает местное издание Bianet.

Причина пожара пока неизвестна, отмечается в публикации. Распространению огня способствует сильный ветер.

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Турция пытается справиться с огненной стихией своими силами. В Анталью из других провинций были направлены пожарный самолет, 19 вертолетов, 103 пожарных машины и 412 специалистов. Однако, по словам местных властей, этого недостаточно.

Автор фото написал в Твиттере: "Я никогда не видел такого пожара"

Эвакуация местных жителей

Жители Манавгата не спешат эвакуироваться. Они активно снимают и выкладывают в соцсети видео, как сначала городские районы охватывают клубы черного дыма, а затем пламя мгновенно поглощает деревья и перебрасывается на ближайшие постройки.

Уже есть информация о первых сгоревших домах на Турецкой Ривьере / Фото Твиттер / ömer kanburoğlu

Мэр города Манавгат Шюкрю Сюзен заявил, что огонь добрался до жилых районов и уничтожил множество домов и предприятий. По его словам, пламенем оказался охвачен центр Манавгата, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

"Некоторые граждане оказались заблокированными. Спасатели, жандармы и пожарные пытаются сделать все, чтобы спасти людей", – заявил по ТВ Шюкрю Сюзен.

По словам очевидцев, город с четырех сторон охвачен пламенем.

Пляжи в дыму

Мэр Манавгата заверил днем, что пожар бушует вдали от побережья моря, поэтому отдыхающим в туристических зонах Антальи опасаться нечего. Вице-губернатор повторил, что ЧП никак не отразиться на туристической индустрии.

Однако позже в сети начали появляться фотографии пляжей, окутанных черным дымом.

Дым от лесных пожаров добрался до туристических зон Анталии / Фото Твиттер / Julia Maslennikova

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь потребовалась эвакуация более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и о погибших животных.

В России продолжается борьба с пожарамина Дальнем Востоке. На реке Лена приостанавливали навигацию, а аэропорте Якутска из-за плохой видимости отменил рейсы.