Курортну Анталью пожирає вогонь, Туреччина не справляється: чи є загроза для туристів

Туристичні центри заволокло димом. Однак евакуація іноземців поки не проводиться

Курортна Анталія охоплена вогнем. Евакуюють тисячі мешканців / Фото Твіттер / Колаж "Сегодня"

Популярний серед українців турецький курорт Анталья зараз охоплений вогнем Масштабні лісові пожежі спалахнули в районі міста Манавгат – центру туристичної провінції. Місцева влада заявляє, що вогонь не загрожує готелям на узбережжі. Однак увечері з'явилися фотографії пляжів Антальї, які заволокло димом.

Вогонь вже знищив десятки гектарів лісу і привів до евакуації п'яти населених пунктів. Від стихії постраждали щонайменше 53 особи. Про це повідомляє місцеве видання Bianet.

Причина пожежі поки невідома, зазначається в публікації. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.

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Туреччина намагається впоратися з вогняною стихією самотужки. В Анталью з інших провінцій були спрямовані пожежний літак, 19 вертольотів, 103 пожежних машини і 412 фахівців. Однак, за словами місцевої влади, цього недостатньо.

Автор фото написав у Твіттері: "Я ніколи не бачив такої пожежі"

Евакуація

Жителі Манавгата не поспішають евакуюватися. Вони активно знімають і викладають в соцмережі відео, як спочатку міські райони охоплюють клуби чорного диму, а потім полум'я миттєво поглинає дерева і перекидається на найближчі будівлі.

Вже є інформація про перші будинки на Турецькій Рив'єрі, які згоріли / Фото Твіттер / ömer kanburoğlu

Мер міста Манавгат Шюкрю Сюзен заявив, що вогонь дістався до житлових районів і знищив безліч житлових будинків і підприємств. За його словами, полум'ям виявився охоплений центр міста, через що довелося евакуювати місцевих жителів.

"Деякі громадяни виявилися заблокованими. Рятувальники, жандарми і пожежники намагаються зробити все, щоб врятувати людей", – заявив по ТБ Шюкрю Сюзен.

За словами місцевих жителів, місто з чотирьох сторін охоплене полум'ям.

Мер також запевнив, що пожежа бушує далеко від узбережжя моря, тому відпочиваючим в туристичних зонах Анталії побоюватися нічого. Віце-губернатор запевнив, що надзвичайна пригода ніяк не позначиться на туристичній індустрії.

На цьому тижні страждав від лісових пожеж італійський курорт Сардинія . Тут потрібна була евакуація понад тисячі людей. Були повідомлення про згорілі будинки і про загиблих тварин.

В Росії триває боротьба з пожежами на Далекому Сході. На річці Лена призупиняли навігацію, а аеропорт Якутська через погану видимість скасував рейси.