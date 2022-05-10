Армия Путина плохо вооружена, аморальна и смехотворна. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Российская армия прогнила от начальника Генштаба генерала Герасимова до самого низа. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают падение российской экономики, топливный кризис в Украине и плохо вооруженную армию России.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россию ждет падение экономики

Информагентство Bloomberg сообщает, что Министерство финансов РФ ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году. Это станет худшим падением российской экономики с 1994 года. Если учитывать только текущие санкции, то ее прогнозируемое сокращение составляет 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

Российские атаки вызвали топливный кризис в Украине

Американская газета The Washington Post пишет о топливном кризисе в Украине и дефиците бензина и дизтоплива на АЗС.

"Российские атаки на несколько нефтебаз и единственный полностью функционирующий НПЗ в Украине в Кременчуге усилили хроническую неэффективность и уязвимость в нефтяной промышленности страны, существовавших до того, как Путин начал войну", – говорится в статье.

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США приостановили пошлины на импорт украинской стали

Издание The Wall Street Journal информирует, что Администрация президента США Джо Байдена приостановила на год пошлины на импорт украинской стали. Этот шаг состоялся, поскольку некоторые украинские металлургические заводы снова начали функционировать, в данной отрасли работает каждый 13 украинец, сообщили в Департаменте торговли. Отмечается, что создание экспортных возможностей для этих заводов имеет важное значение для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины.

Европа готовится к внезапному прекращению поставок российского газа

Международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщает, что европейские власти готовятся к внезапному прекращению поставок российского газа посредством экстренного пакета, который может включать в себя контроль над критически важными компаниями. Германия заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года все еще будет в значительной степени зависеть от Москвы. Германия опасается, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа. Украинские энергокомпании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго пытаются убедить западные компании прекратить покупать газ у России. Для этого они запустили проект #StopBloodyEnergy.

Армия Путина плохо вооружена, аморальна и смехотворна

Британская газета The Times пишет, что плохо вооруженные российские солдаты в Украине прибегли к "смехотворному" использованию сосновых бревен в качестве импровизированной защиты на грузовиках, бумажных карт десятилетней давности и GPS-приемников, чтобы управлять самолетами. По оценкам министра обороны Британии, войска Путина подверглись "моральному упадку" и прогнили от начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова до самого низа.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем, и выяснял, почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине.

Также мы информировали, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.