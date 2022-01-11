Армия России не уходит: США заявили о ЧП на переговорах с Кремлем

Солдатики Путина никуда не делись, о чем и сообщил журналистам Джон Салливан / Коллаж "Сегодня"
Посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой. Никакой деэскалации с российской стороны американцы не наблюдают, а они, как известно, в последние недели ведут воздушную разведку в регионе с территории Украины.
О своих опасениях Джон Салливан рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".
Слова посла
"Ситуация на границе (Украины – Ред.) не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда в самом начале ноября. У нас есть острая проблема в Украине, которая все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации", – отметил посол.
По его словам, в условиях угрозы российского вторжения в Украину сложно обсуждать с Москвой так называемые гарантии безопасности. При этом США не будут принимать решения по российским предложениям без европейских партнеров и союзников, включая Украину.
Дипломат добавил, что сегодня проводится множество обсуждений ситуации как на уровне президентов, так и министров иностранных дел США и Украины. "Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня", – уточнил Салливан.
Обстановка
- 10 января американская пресса сообщила, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами. Об этом, в частности, написала газета The New York Times.
- Чуть ранее эта же газета сообщала со ссылкой на свои источники, что РФ стягивает войска к границам Украины с трех сторон и опубликовала карту.
- Главное управление разведки Минобороны сообщило 11 января, что на Донбассе в армейских корпусах боевиков началась мобилизация, в рамках которой запланированы сборы резервистов.
- 29 декабря представитель Пентагона подтвердил, что проходит сбор разведывательной информации ВВС США в районе восточной границы Украины. Причем проводится он с разрешения украинских властей, сообщил тогда американский телеканал CNN.
- Впервые стало известно, что самолеты НАТО ведут разведку в районе восточных границ Украины 28 декабря. Тогда дислокацию российской армии отслеживали американские самолеты E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и RC-135 в ходе пролета над Черным морем и Украиной.
- Тем временем, не особо веря в успех дипломатии с Кремлем, Вашингтон готовит новые санкции. Теперь уже заговорили об эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- В Москве опять все перепутали и почему-то рассказывают своим соотечественникам, что речь идет всего лишь о санкциях на бытовую технику типа холодильников и посудомоечных машин, без которых граждане великой страны конечно же легко обойдутся.