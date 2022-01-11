Армія Росії не йде: США заявили про НС на переговорах із Кремлем

Солдатики Путіна нікуди не поділися, про що і повідомив журналістам Джон Салліван / Колаж "Сьогодні"
Посол США у Москві Джон Салліван в інтерв'ю російським журналістам назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою. Жодної деескалації з російського боку американці не спостерігають, а вони, як відомо, останніми тижнями ведуть повітряну розвідку в регіоні із території України.
Про свої побоювання Джон Салліван розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дощ".
Слова посла
"Ситуація на кордоні (України – Ред.) не змінювалася з того часу, як Білл Бернс, директор ЦРУ, приїжджав сюди на самому початку листопада. Ми маємо гостру проблему в Україні, яка все загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У США це створює відчуття надзвичайної ситуації", – наголосив посол.
За його словами, в умовах загрози російського вторгнення в Україну важко обговорювати з Москвою так звані гарантії безпеки. При цьому США не прийматимуть рішення щодо російських пропозицій без європейських партнерів та союзників, включаючи Україну.
Дипломат додав, що сьогодні проводиться багато обговорень ситуації як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ США та України. "Ці обговорення тривають практично щодня на дуже високому рівні. І продовжуватимуться сьогодні", – уточнив Салліван.
Обстановка
- 10 січня американська преса повідомила, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами. Про це, зокрема, написала газета The New York Times.
- Трохи раніше ця газета повідомляла з посиланням на свої джерела, що РФ стягує війська до кордонів України з трьох сторін і опублікувала карту.
- Головне управління розвідки Міноборони повідомило 11 січня, що на Донбасі в армійських корпусах бойовиків розпочалася мобілізація, в рамках якої заплановано збори резервістів.
- 29 грудня представник Пентагону підтвердив, що відбувається збір розвідувальної інформації ВПС США в районі східного кордону України. Причому проводиться він із дозволу української влади, повідомив тоді американський телеканал CNN.
- Вперше стало відомо, що літаки НАТО проводять розвідку в районі східних кордонів України 28 грудня. Тоді дислокацію російської армії відстежували американські літаки E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) та RC-135 під час прольоту над Чорним морем та Україною.
- Тим часом, не вірячи в успіх дипломатії із Кремлем, Вашингтон готує нові санкції. Тепер уже заговорили про ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- У Москві знову все переплутали і чомусь розповідають своїм співвітчизникам, що йдеться лише про санкції на побутову техніку типу холодильників та посудомийних машин, без яких громадяни великої країни звичайно легко обійдуться.