Австралия ввела санкции против российских пропагандистов: кто в списке

Пропагандисты попали под ограничения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Власти Австралии ввели санкциив отношении восьми российских пропагандистов. Также под ограничения попал ряд государственных служащих и организаций.

Об этом сообщает 7News.

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Ограничительные мероприятия затронули пропагандиста и генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Также санкции введены против директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Кроме того, ограничения были введены против "ЧВК Вагнера" и двух белорусских предприятий: производителя гусеничной техники "Минотор-сервис" и ОАО "КБ Радар".

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Санкции против РФ работают

В России губернаторы массово слагают полномочия. Вероятно, это связано с санкциями против РФ.

Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник, 10 мая, заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Издание Reuters пишет, что хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю.

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Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

Глава аналитического Центра развития региональной политики в Москве Илья Гращенков заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванного санкциями Запада.

"Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативными", — сказал Гращенков.

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