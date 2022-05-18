Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів: хто у списку

Пропагандисти потрапили під обмеження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Влада Австралії ввела санкції щодо восьми російських пропагандистів. Також під обмеження потрапила низка державних службовців та організацій.

Про це повідомляє 7News.

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Деталі

Обмежувальні заходи торкнулися пропагандиста і генерального директора інформагентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова, генерального директора RT Олексія Ніколова, журналіста і ведучого Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Сергія Брильова, гендиректора холдингу "Газпром-Медіа" Олександра Жарова, телеведучого Михайла Леонтьєва, військових кореспондентів Євгена Піддубного, Олександра Коца і Дмитра Стешина.

Також санкції введені проти директора Музею перемоги Олександра Школьника, т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна, першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова і першого заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ Миколи Богдановського.

Крім того, обмеження були введені проти "ПВК Вагнера" і двох білоруських підприємств: виробника гусеничної техніки "Мінотор-сервіс" і ВАТ "КБ Радар".

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Санкції проти РФ працюють

У Росії губернатори масово складають повноваження. Ймовірно, це пов'язано з санкціями проти РФ.

Керівники Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок, 10 травня, заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий термін. Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

Видання Reuters пише, що хоча губернаторів російських регіонів обирають, вони політично підпорядковані Кремлю.

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Деякі губернатори, що подали у відставку, представляють регіони, де керівний блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

Голова аналітичного Центру розвитку регіональної політики в Москві Ілля Гращенков заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, спричиненого санкціями Заходу.

"Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативними", — сказав Гращенков.

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