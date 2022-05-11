Санкції працюють: російські губернатори масово йдуть у відставку

Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел заявили про складання повноважень

Санкції серйозно впливають на РФ/Фото: Pixabay, REUTERS. Колаж: "Сьогодні"

У Росії губернатори масово складають повноваження. Ймовірно, це пов'язано із санкціями проти РФ.

Про це пише Reuters.

Реклама

Деталі

Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок, 10 травня, заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий термін. Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

Видання пише, що хоча губернатори російських регіонів обираються, вони політично підпорядковані Кремлю.

Деякі губернатори, які подали у відставку, представляють регіони, де правлячий блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

Реклама

Голова аналітичного центру розвитку регіональної політики в Москві Ілля Гращенков заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, викликаних санкціями Заходу.

"Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами", — сказав Гращенков.

Проти РФ й надалі вводять санкції

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, главарі "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Реклама

Окрім іншого, Японія запровадила низку експортних санкцій. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорацію "Тактичне ракетне озброєння".

Читайте також