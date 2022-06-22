Байден дал прогноз по позиции Запада насчет РФ: есть тревожный нюанс

Байден пообещал Украине помогать держать отпор российской агрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден считает, что США и Европа будут иметь единую позицию по сопротивлению России и давлению на Москву.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

На вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками Байден ответил "нет, я не боюсь".

"Я думаю, что в какой-то момент это будет немного ожидания, что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать. Это одна из вещей, о которых мы будем говорить в Испании", – сказал Байден.

Напомним, Байден отправляется в субботу на саммит G7 в Германии, а затем на встречу НАТО в Испании.

На саммите НАТО сделают важное заявление по России

На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Реклама

По словам генсека, вторгнувшись в Украину, Россия показала, что она больше не является партнером мирных стран.

"Когда мир меняется, меняется и НАТО. И мир стал более опасным. Мы объясним, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Китай также появится в стратегическом документе впервые.

"Потому что подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", – сказал Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что Байден рассказал о судьбе Европы, если бы Америка не помогала Украине.

Реклама

Также напомним, Байден пролил свет на свой летний визит в Украину.