США могут прекратить боевую миссию в Ираке – историческое решение Байдена

Ранее премьер Ирака заявил, что их войска больше не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны

Срочная новость / Фото: Сегодня

Президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник, 26 июля, намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Планируется, что об этом сообщении лидеры стран сообщат в совместном коммюнике.

Ожидается, что после завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

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Один из собеседников Associated Press пояснил, что Вашингтон считает иракскую армию достаточно хорошо подготовленной, чтобы самостоятельно продолжить борьбу против террористов из группировки ИГ. При этом он подчеркнул, что ИГ остается серозной угрозой для Ирака.

На территории Ирака находятся около 3,5 тысяч иностранных военных, из которых 2,5 тысяч – военнослужащие из США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками группировки ИГ.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар

Также напомним, в начале января 2021 на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.