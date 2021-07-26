США можуть припинити бойову місію в Іраку – історичне рішення Байдена

Раніше прем'єр Іраку заявив, що їх війська більше не мають потреби у бойовому сприянні з боку американської армії на території країни

Після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися тільки підготовкою іракських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі за підсумками переговорів у Вашингтоні в понеділок, 26 липня, мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на свої джерела.

Планується, що про це лідери країн повідомлять у спільному комюніке.

Очікується, що після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися виключно підготовкою іракських військових. Також в країні залишаться військові радники США.

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Один зі співрозмовників Associated Press пояснив, що Вашингтон вважає іракську армію досить добре підготовленою, щоб самостійно продовжити боротьбу проти терористів з угруповання ІД. При цьому він підкреслив, що ІД залишається серозною загрозою для Іраку.

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На території Іраку перебувають близько 3,5 тисяч іноземних військових, з яких 2,5 тисячі – військовослужбовці з США. Вони з 2014 року перебувають в Іраку, де надають допомогу в боротьбі з бойовиками угруповання ІД.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіль в Іраку 15 лютого почалася пожежа.

Також нагадаємо, на початку січня 2021 на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичної коаліції, яку очолює США.

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