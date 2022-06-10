Байден и Трюдо договорились призвать Путина к ответу за войну в Украине

Байден и Трюдо обсудили наказание Путина / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили на встрече санкции против Российской Федерации и военную помощь Украине. Встреча прошла 9 июня. О ее результатах сообщила пресс-служба Белого Дома.
Главы государств обсудили такие вопросы:
- оказание гуманитарной и экономической помощи миллионам украинцев
- содействие в сфере безопасности правительству Украины
- "подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с войной против Украины
- провели обзор сотрудничества в сфере экономического развития, а также взаимодействия — борьбы с пандемией, миграции и продовольственной безопасности.
Президент США высоко оценил тесное партнерство Канады с Соединенными Штатами на протяжении всего этого кризиса и ее лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России.
Помощь от США и Канады
1 июня, Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом сокращения в области безопасности на сумму до 700 миллионов долларов в пользу удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе. Это разрешение является 11-м изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.
Кроме того, в этот день президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.
США попросили Украину не использовать РСЗО HIMARS для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию.
Канада, в свою очередь, активно принимает украинских беженцев. Также в мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн. долларов США), и анонсировал новые санкции против РФ.
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