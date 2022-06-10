Байден та Трюдо домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

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Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили на зустрічі санкції проти Російської Федерації та військову допомогу Україні. Зустріч відбулася 9 червня. Про її результати повідомила пресслужба Білого дому.

Глави держав обговорили такі питання:

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надання гуманітарної та економічної допомоги мільйонам українців;

сприяння у сфері безпеки уряду України;

"підкреслили прихильність до того, щоб закликати Росію до відповіді" у зв'язку з війною проти України;

провели огляд співпраці у сфері економічного розвитку, а також взаємодії – боротьби з пандемією, міграції та продовольчої безпеки.

Президент США високо оцінив тісне партнерство Канади зі Сполученими Штатами протягом усієї цієї кризи та її лідерство у введенні всеосяжних санкцій та обмежень щодо Росії.

Допомога від США та Канади

1 червня Міністерство оборони США оголосило про санкціонування президентом скорочення в галузі безпеки на суму до 700 мільйонів доларів на користь задоволення критичних потреб України у сьогоднішній боротьбі. Цей дозвіл є 11-м вилученням обладнання із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року.

Крім того, цього ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

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Канада своєю чергою активно приймає українських біженців. Також у травні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США) і анонсував нові санкції проти РФ.

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