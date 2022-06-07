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Посол України в ЄС розповів, які обмеження проти РФ повинні бути у сьомому пакеті санкцій Євросоюзу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 червня, 04:27
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На Росію потрібно тиснути всіма можливими способами
Ченцов розповів, які санкції чекає Україна від ЄС проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ченцов розповів, які санкції чекає Україна від ЄС проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна очікує від сьомого пакета санкції Європейського Союзу проти Росії повне ембарго на енергоносії РФ. Однак залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу є ще дуже великою.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Звісно, час покаже, але ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього треба вирішити низку технічних питань... ми говоримо про газ", — заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

За його словами, залежність кількох країн-членів Євросоюзу від російського газу є ще дуже великою, але можна починати з обмеження використання скрапленого газу з РФ і працювати над альтернативними шляхами його постачання в ЄС.

"Наразі щодо цього триває дуже активна робота", — зазначив дипломат.

Ченцов наголосив, що українська сторона вважає, що у сьомому пакеті санкцій має бути посилено тиск на фінансовий сектор РФ, запроваджено додаткові заходи для блокади російського флоту, заборонено не лише певні російські ЗМІ, а й інтернет-майданчики пропаганди і дезінформації, запроваджено кіберсанкції та продовжено тиск на членів російського істеблішменту та бізнесу.

"Тобто є ще над чим працювати. І хоч деякі з цих заходів не мають миттєвого ефекту, в сукупності вони поступово душать російську економіку", — переконаний посол України в ЄС.

Росія зазнає великих збитків

За даними агентства Fitch Ratings, енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат від шостого пакета санкцій.

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Західні компанії не захочуть купувати продукцію в агресора, також ускладниться логістика. Тож на світовий ринок щодоби експортуватимуть на 2-3 млн барелів російської нафти менше – це майже чверть від усього обсягу видобутих ресурсів у Росії.

Водночас європейці купуватимуть більше продукції з Саудівської Аравії та ОАЕ, Африки й США, а РФ поступово переорієнтовує ринок збуту на Індію та Китай. Додатково ускладнити життя російським компаніям може обмеження страхування вантажів – такі санкції планують запровадити в ЄС і Великій Британії.

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