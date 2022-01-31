Байден определился с кандидатурой посла в Украине – СМИ

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Президент США Джо Байден выбрал кандидата на пост посла в Украине.

Об этом сообщает журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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"Администрация Байдена обсуждает кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине", – написала журналистка.

Кандидатка на пост посла США в Украине Бриджит Бринк. / Фото: U.S. Embassy Moldova

Как отмечается, сейчас Бриджит Бринк является послом в Словакии, занимая эту должность с 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности США.

При этом в CNN сообщают, что президент США пока официально не выдвинул Бринк послом в Киеве, потому что "правительство Украины еще не согласовало кандидатуру". Также источник сказал, что власть в Украине проверяет кандидатуру Бринк.

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