Байден визначився з кандидатурою посла в Україні

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Президент США Джо Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.
Про це повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
"Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджіт Брінк на посаду посла США в Україні", – написала журналістка.
Як зазначила журналістка, зараз Бріджіт Брінк є послом у Словаччині, обіймаючи цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США, а також обіймала посади в Сербії, Узбекистані та Грузії.
При цьому у CNN повідомляють, що уряд України ще не узгодив кандидатуру Брінк та перевіряє її.
Реакція в Україні
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко відреагував на новину, заявивши, що його інсайд підтвердився і що він повідомляв про те, що Вашингтон розглядає три кандидатури на посаду посла США в Україні (серед яких була і Бріджіт Брінк) ще у жовтні 2021 року.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.
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