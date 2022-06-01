Байден рассказал, что будет в случае применения Россией ядерного оружия

Байден предостерег Россию от ядерного шантажа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден назвал безответственными угрозы России применить ядерное оружие. Такой шаг повлечет за собой тяжелые последствия. Однако пока Вашингтон не видит признаков подготовки ядерного удара со стороны России.

Об этом Байден заявил в статье для The New York Times.

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Он отметил, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия.

"В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя время от времени риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия", – сказал Байден.

По словам американского президента, США останутся с украинским народом, потому что понимают, что "свобода не бесплатна".

"Владимир Путин не ожидал такой степени единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы поколеблемся или сломаемся, он так же ошибается", – добавил Байден.

Россия активизировала угрозы ядерным ударом

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать CША ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

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Он отметил, что проблема заключается в том, что Путин не может потерпеть поражение.

"Потому что, извините, ядерная держава, и идет все время это повышение ставок. И теперь США пытаются максимально затянуть прокси-войну с Россией, в Белом доме все время рассматривается возможность передачи Киеву систем залпового огня. Зеленский их вымаливает, но Байден же понимает, минуточку, что если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты, и можем нанести удар по центрам принятия решения. Нам будет наплевать на 5-ю статью или нет", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

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