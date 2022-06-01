Байден розповів, що буде у разі застосування Росією ядерної зброї

Байден застеріг Росію від ядерного шантажу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден назвав безвідповідальними загрозами Росії є застосування ядерної зброї. Такий крок спричинить важкі наслідки. Проте поки що Вашингтон не бачить ознак підготовки ядерного удару з боку Росії.

Про це Байден заявив у статті для The New York Times.

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Він зазначив, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї.

"В даний час ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча іноді риторика Росії з метою брязкати ядерною шаблею сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальність. Дозвольте мені внести ясність: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятним для нас , як і для решти світу, і спричинило б за собою тяжкі наслідки", – сказав Байден.

За словами американського президента, США залишаться з українським народом, бо розуміють, що свобода не безкоштовна.

"Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що найближчими місяцями ми похитнемося або зламаємося, він так само помиляється", – додав Байден.

Росія активізувала загрози ядерним ударом

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю у разі передачі Україні систем залпового вогню.

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Він зазначив, що проблема полягає в тому, що Путін не може зазнати поразки.

"Тому що, вибачте, ядерна держава, і йде весь час це підвищення ставок. І тепер США намагаються максимально затягнути проксі-війну з Росією, у Білому домі постійно розглядається можливість передачі Києву систем залпового вогню. Зеленський їх вимальовує, але ж Байден розуміє , хвилиночку, що якщо в зоні поразки опиняться російські АЕС, якщо буде завдано удару по наших містах з великою кількістю там жертв, то ми ж можемо взагалі по-іншому розглянути цю всю ситуацію. і можемо завдати удару по центрам прийняття рішення. Нам наплюватиме на 5-ту статтю чи ні" , – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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