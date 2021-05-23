Беспрецедентное задержание в Минске – кто такой Роман Протасевич

Молодой журналист участвовал в протестах еще 10 лет назад, а также работал на украинском Донбассе

В аэропорту Минска задержали Романа Протасевича – для этого власти принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair. Рассказываем, кто такой Роман Протасевич и что ему грозит в Беларуси.

Протасевич — минчанин, в этом году ему исполняется 26 лет. Учился на факультете журналистики БГУ, однако его отчислили, как он заявил, по политическим мотивам. Оппозиционер, журналист и блогер. В СМИ Беларуси проработал более 8 лет, в частности журналистом "Еврорадио" и белорусской службы "Радио Свобода". Выступал за декоммунизацию и легализацию каннабиса. На протяжении года работал на Донбассе в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера.

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Стал одним из создателей канала NEXTA – в 2015 году его запустили на YouTube, а в 2017-м канал перешел в Telegram. Впоследствии власти назвали канал экстремистским. Канал освещает массовые акции протеста против Александра Лукашенко. В конце сентября Роман заявил о выходе из проекта NEXTA и в последнее время вел телеграм-канал "Беларусь головного мозга" (также назван властями экстремистским). Причины разногласий с коллегами Роман не комментировал.

Роман Протасевич живет и работает в Литве по национальной визе, уехал из Беларуси в прошлом году. Сообщалось, что он также вывез своих родителей из Беларуси, после чего Лукашенко лишил воинского звания отца Романа – Дмитрия Протасевича.

Что угрожает Протасевичу?

В ноябре 2020 года Роман Протасевич был обвинен по ряду статей. Министерство иностранных дел Беларуси требовало от Польши выдать его.

По данным КГБ, Протасевич объявлен в межгосударственный розыск, а также внесен в перечень причастных к террористической деятельности.

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СМИ сообщали, что Протасевичу может грозить смертная казнь, однако это не так. Журналист проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч. 3 ст. 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет);

ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Ни по одной из них не предусмотрена высшая мера наказания.

"Его подозревали в причастности к экстремизму, но обвинение по данной статье предъявлено не было", – объяснил "Сегодня" правозащитник центра "Вясна" Сергей Сыс.

Напомним, в Греции, еще перед вылетом самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

Как сообщалось, после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.