Безудержное расширение НАТО: туда стремится еще одна страна

Никола Стерджен понимает, что без НАТО сложно будет противостоять внешним угрозам / Коллаж "Сегодня"
На сегодня Организация Североатлантического договора стала очень популярным объединением благодаря развязанной Россией войне в Украине. Еще не оформив отделение от Великобритании, Шотландия уже задумалась о присоединении к НАТО.
Об этом сообщает британское издание The Independent.
Что известно
Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что интеграция в НАТО станет важным вопросом после обретения их страной независимости. Обретения членства "станет краеугольным камнем" политики безопасности независимой Шотландии.
Во время своего выступления в Вашингтоне политик отметила, что война в Украине укрепила ее веру в то, что независимая Шотландия должна присоединиться к НАТО, несмотря на свою позицию относительно безъядерного статуса и желания отказаться от британских средств сдерживания Trident.
Не все политические силы согласны с этим решением. Один из лидеров партии "Зеленых" Патрик Харви заявил, что его политическая сила против членства. Однако пока это все похоже на дележ шкуры неубитого медведя, потому что новый референдум о независимости Шотландии запланирован только на конец 2023 года и пока на его проведение Лондон не давал согласия.
Очередь в НАТО
- На данном этапе семимильными шагами в НАТО идут Швеция и Финляндия.
- Власти Швеции и Финляндии 15 мая официально объявили о решении отказаться от нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал подачу заявки на членство своей страны в НАТО. За подачу заявки проголосовали 188 депутатов. И лишь восемь депутатов были против.
- Такое рвение пытается остудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который говорит, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса. Однако другие члены НАТО уверены, что с Анкарой удастся договориться.