Безудержное расширение НАТО: туда стремится еще одна страна

Никола Стерджен понимает, что без НАТО сложно будет противостоять внешним угрозам / Коллаж "Сегодня"

На сегодня Организация Североатлантического договора стала очень популярным объединением благодаря развязанной Россией войне в Украине. Еще не оформив отделение от Великобритании, Шотландия уже задумалась о присоединении к НАТО.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Реклама

Что известно

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что интеграция в НАТО станет важным вопросом после обретения их страной независимости. Обретения членства "станет краеугольным камнем" политики безопасности независимой Шотландии.

Во время своего выступления в Вашингтоне политик отметила, что война в Украине укрепила ее веру в то, что независимая Шотландия должна присоединиться к НАТО, несмотря на свою позицию относительно безъядерного статуса и желания отказаться от британских средств сдерживания Trident.

Не все политические силы согласны с этим решением. Один из лидеров партии "Зеленых" Патрик Харви заявил, что его политическая сила против членства. Однако пока это все похоже на дележ шкуры неубитого медведя, потому что новый референдум о независимости Шотландии запланирован только на конец 2023 года и пока на его проведение Лондон не давал согласия.

Реклама

Очередь в НАТО