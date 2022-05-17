Нестримне розширення НАТО: туди прагне ще одна країна

Нікола Стерджен розуміє, що без НАТО складно протистояти зовнішнім загрозам / Колаж "Сьогодні"

На сьогодні Організація Північноатлантичного договору стала дуже популярним об'єднанням через розв'язану Росією війну в Україні. Ще не оформивши відділення від Великої Британії, Шотландія вже замислилася над приєднанням до НАТО.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

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Що відомо

Перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен заявила, що інтеграція в НАТО стане важливим питанням після здобуття Шотландією незалежності. Набуття членства "стане наріжним каменем" політики безпеки "незалежної країни".

Під час свого виступу у Вашингтоні політик зазначила, що війна в Україні зміцнила її віру в те, що незалежна Шотландія має приєднатися до НАТО, незважаючи на свою позицію щодо без'ядерного статусу та бажання відмовитись від британських засобів стримування Trident.

Не всі політичні сили погоджуються з цим рішенням. Один з лідерів "Зелених" Патрік Гарві заявив, що його партія проти членства в НАТО. Однак поки що все це схоже на дільбу шкури невбитого ведмедя, адже новий референдум про незалежність Шотландії запланований лише на кінець 2023 року, і згоди на його проведення Лондон поки що не давав.

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Черга в НАТО