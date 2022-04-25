Боевые корабли НАТО прибыли в финский порт: какая цель

Двухдневные учения в Финляндии должны начаться 28 апреля. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку для учений с военно-морскими силами Финляндии.
Об этом пишет Reuters.
Тренировка в Финляндии
Финские силы обороны сообщают, что латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонская ENS Sakala и голландская HNLMS Schiedam будут тренироваться с двумя тральщиками-искателями мин из прибрежного флота Финляндии.
Как отмечается, двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на "противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках".
Напомним, финский парламент поддержал вступление в НАТО. Решение поддержал 121 депутат, против было 12 депутатов.