Болгария после высылки дипломатов РФ опубликовала шокирующие данные

В Болгарии заявили, что Россия платит местным общественным деятелям, журналистам и политикам / Фото: Shutterstock, Коллаж: Сегодня, apnews.com.ua

Болгарские спецслужбы располагают данными о том, что Россия платит около 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Об этом заявила представитель болгарского правительства Лена Бориславова, пишет Euractiv.

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Детали

По ее словам, деньги были переданы болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, фигурирующим в государственных СМИ. Российское государство платило им за формирование общественного мнения.

"Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте. Вы облажались. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно", – добавила она.

Лена Бориславова также отметила, что некоторые ораторы привыкли "вводить публику в заблуждение и играть на заблуждениях и страхах". Она сказала, что иностранные интересы, "замаскированные под национальные интересы", являются красной чертой для ее партии.

Высылка дипломатов

Кроме этого, представитель болгарского правительства прокомментировала требование посла России Элеоноры Митрофановой к правительству Болгарии отказаться от высылки 70 дипломатов и сотрудников российского представительства в Болгарии.

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Так, Митрофанова объявила, что посольство может быть закрыто. В свою очередь Лена Бориславова возразила, что Россия не может объявить Болгарию враждебной страной и в одностороннем порядке перекрыть им газ, несмотря на действующие договоры, и "не ожидать бурной реакции со стороны Софии".

AP писало, что 3 июля два российских самолета вылетели из Болгарии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями на фоне массовой высылки из страны.

Российский дипломат Филип Воскресенский заявил журналистам, что он был в числе 70 российских дипломатических сотрудников, объявленных на прошлой неделе персонами нон грата и получивших приказ покинуть страну.

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Решение Болгарии о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кириллом Петковым, который занял жесткую позицию в отношении России после ее вторжения в Украину 24 февраля. Однако Петков сказал, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, и отметил, что у Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве.

"Все, кто работает против интересов Болгарии, будут призваны вернуться в страну, из которой они прибыли", – сказал он.

Отмечается, что высылка является самым большим числом российских дипломатов, высланных Болгарией, которая является членом Европейского Союза и НАТО. При этом ЕС заявил, что "полностью поддерживает и солидарен с Болгарией".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что дипломаты РФ в ООН начали разоблачать режим Путина. Также мы писали, что Россия высылает восемь японских дипломатов.