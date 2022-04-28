Россия высылает восемь японских дипломатов

Министерство РФ потребовало, чтобы сотрудники посольства Японии покинули страну до 10 мая

РФ вышлет дипломатов из-за их позиции касательно войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия высылает восемь японских дипломатических работников на основании принципа взаимности. Ранее в Токио было принято решение о высылке российских дипломатов.

Об этом сообщает Japan Today.

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Министерство потребовало, чтобы восемь дипломатов покинули страну до 10 мая, заявив, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды распространяет клевету в отношении действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран, что складывались годами.

Ранее в этом месяце Япония приняла решение о высылке восьми россиян, в том числе дипломатов посольства РФ, на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине.

Японское правительство отказалось назвать высланных, но среди них не было посла России в Японии Михаила Галузина.

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Выдворение дипломатов РФ из Франции

Недавно Франция уже высылала ряд российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.

"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Наша главная ответственность всегда — обеспечение безопасности французов и европейцев", — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

Как сообщал телеканал BFMTV, речь шла о высылке около 30 российских дипломатов.

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