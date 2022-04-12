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Франція висилає шістьох російських дипломатів через шпигунство

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 01:44
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Головне управління внутрішньої безпеки Франції провело тривале розслідування
Російські дипломати займалися розвідувальною діяльністю/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Російські дипломати займалися розвідувальною діяльністю/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Франція висилає шістьох співробітників посольства Росії у Франції. Їх підозрюють у шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції розкрило в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами. Шість російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну в найкоротші терміни. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав у своїх соцмережах причетних до розкриття справи французьких агентів безпеки.

Нещодавнє видворення дипломатів РФ з Франції

Нещодавно Франція вже висилала низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

"Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", — йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

Як повідомляв телеканал BFMTV, йшлося про висилання близько 30 російських дипломатів.

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