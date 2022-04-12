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Франция высылает шестерых российских дипломатов из-за шпионажа

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 01:44
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Главное управление внутренней безопасности Франции провело длительное расследование
Российские дипломаты занимали разведывательной деятельностью/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Российские дипломаты занимали разведывательной деятельностью/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Франция высылает шестерых сотрудников посольства России во Франции. Их подозревают в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".

Об этом сообщает CNN.

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После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности Франции раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами. Шесть российских дипломатов, которые занимались разведывательной деятельностью, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в кратчайшие сроки. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поздравил в своих соцсетях причастных к раскрытию дела французских агентов безопасности.

Недавнее выдворение дипломатов РФ из Франции

Недавно Франция уже высылала ряд российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.

"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Наша главная ответственность всегда — обеспечение безопасности французов и европейцев", — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

Как сообщал телеканал BFMTV, речь шла о высылке около 30 российских дипломатов.

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