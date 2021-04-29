Болгария высылает еще одного российского дипломата (обновлено)

МИД Болгарии объявил еще одного российского дипломата персоной нон грата. София обвинила российские спецслужбы в отравлении болгарских граждан.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", — говорится в заявлении ведомства.

МИД РФ уже заявил, что ответит на высылку российского дипломата из Болгарии.

Напомним, Министерство иностранных дел Болгарии, которая заподозрила Россию во взрывах на своих военных складах, в четверг, 29 апреля, вызвало на встречу посла России Элеонору Митрофанову.

Причину вызова в болгарском внешнеполитическом ведомстве не назвали, но уточнили, что предоставят информацию о беседе уже после нее.

Реклама

Тем временем генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, 28 апреля, что российские спецслужбы могут быть причастны к четырем взрывам, которые произошли на военных складах в Болгарии в последние десять лет, в связи с чем уже начато расследование.

Напомним, на прошлой неделе власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. На этих складах также хранилось оружие и боеприпасы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, которого в 2015 году дважды пытались отравить боевым ядом "Новичок".

После этого США и ряд европейских стран выслали российских дипломатов.

В январе-2021 Болгария уже высылала двоих российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

Видео: Сегодня