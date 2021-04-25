Болгарского бизнесмена дважды травили "Новичком" из-за поставок оружия Украине

Емельян Гебрев впервые подтвердил, что его компания EMCO поставляла оружие и боеприпасы в Украину после 2014 года

Крупный болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев признал, что на складе во Врбетице в Чехии хранились боеприпасы его компании EMCO, которые она поставляла в Украину после начала боевых действий на Донбассе. Ранее он это отрицал.

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Об этом сообщает NYT со ссылкой на письмо от бизнесмена.

В письме Гебрев подтвердил, что в конце 2014 года заключил контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" и хранил боеприпасы на чешском складе.

"Всегда оставалось неясным, почему россияне были так полны решимости уничтожить Гебрева. Теперь благодаря чешскому делу появилось еще одно доказательство, что Кремль преследовал его из-за деловых отношений", – пишет издание.

Еще 2019 году стало известно, что в 2015-м Гебрева, его сына и директора его фирмы дважды пытались отравить веществом, похожим на применяемый российскими спецслужбами "Новичок", но тогда было не понятно, с чем связана такая настойчивость, поскольку бизнесмен утверждал, что после 2014 года не поставлял оружия в Украину.

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Бывшие и действующие официальные лица Украины на условиях анонимности также сообщили изданию, что в 2014 году с EMCO был подписан контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для ВСУ и что российские власти, узнав об этом, требовали от Болгарии прекратить их.

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Напомним, 27 апреля 2015 года Гебрев, его сын и директор EMCO почувствовали недомогание, находясь в разных частях города, но до этого утром того же дня они вместе находились в офисе своей компании. Всех их удалось спасти. Расследователи выяснили, что перед отравлением бизнесменов ядом "Новичок" Болгарию посетили две группы российских разведчиков и еще одна прилетела после случившегося.

17 апреля нынешнего года чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов российских спецслужб под дипломатическим прикрытием, в ответ Россия выдворила из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

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