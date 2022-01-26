Болгария заблокировала американских военных для противостояния с Путиным – СМИ

Министр обороны Болгарии Стефан Янев прокомментировал сведения о размещении американских военных. Коллаж "Сегодня"

Болгария выступает против присутствия американских военных на своей территории, но не против разместить французских – об этом сообщило радио BNR со ссылкой на свои источники.

При этом министр обороны Болгарии Стефан Янев не дал исчерпывающего ответа на вопрос об этом.

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"Если бы имели место подобные переговоры, то они велись бы на военно-техническом уровне. На политическом уровне ничего подобного не обсуждалось", – заявил министр в комментарии

Он отметил, что Болгария может присоединиться к учениям НАТО с батальоном численностью не более 1000 человек.

"Для болгарской армии создана возможность развиваться посредством более активного участия в совместных учениях. Дипломатии не конец", – сказал министр.

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Ранее Янев заявлял, что Болгария против эскалации военных мер до того, как будут использованы все дипломатические средства для урегулирования напряженности на границе между Украиной и Россией.

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