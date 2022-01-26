Болгарія заблокувала американських військових для протистояння з Путіним – ЗМІ

Міністр оборони Болгарії Стефан Янев прокоментував інформацію про розміщення американських військових. Колаж "Сьогодні"

Болгарія виступає проти присутності американських військових на своїй території, але не проти розмістити французькі – про це повідомило радіо BNR з посиланням на джерела.

При цьому міністр оборони Болгарії Стефан Янев не дав вичерпної відповіді на це питання.

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"Якби мали місце подібні переговори, то вони велися б на військово-технічному рівні. На політичному рівні нічого подібного не обговорювалося", – заявив міністр у коментарі

Він зазначив, що Болгарія може приєднатися до навчань НАТО з батальйоном чисельністю не більше ніж 1000 осіб.

"Для болгарської армії створено можливість розвиватися за допомогою активнішої участі у спільних навчаннях. Дипломатії не кінець", – сказав міністр.

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Раніше Янев заявляв, що Болгарія проти ескалації військових заходів до того, як буде використано всі дипломатичні засоби для врегулювання напруженості на кордоні між Україною та Росією.

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