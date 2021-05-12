Больше похоже на требование капитуляции. Израиль назвал условие для прекращения огня

Конфликт Израиля и Палестины. Фото: REUTERS/SS
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по Газе до тех пор, пока это не принесет "полного и долгосрочного мира".
Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает The Jerusalem Post.
"Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о спокойствии. В настоящее время нет даты окончания. Мы не будем принимать моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о нашем праве и долге защищать граждан Израиля", - сказал он.
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По его словам, за последние несколько часов ЦАХАЛ осуществил серию серьезных атак.
"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС… Мы атаковали сотни целей, башни падают, фабрики рушатся, туннели разрушаются, а командиры убиты. Все средства и все варианты на столе", – добавил Бени Ганц.
Ранее Минздрав Палестины заявил, что число жертв после атак Израиля на сектор Газа возросло до 48, число раненых – до 304. Среди погибших – женщина и десять детей.
В настоящий момент СМИ сообщили о десятках раненых и пяти погибших жителях Израиля.
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