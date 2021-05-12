Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку

Фото: коллаж "Сегодня"
Взрывы, осколки ракет, бомбоубежища и панические атаки – это реалии, с которыми приходится в настоящее время сталкиваться миллионам жителей Израиля, которые подверглись бомбардировкам из сектора Газа на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта.
Сайт "Сегодня" пообщался с украинками, которые не по своей воле стали свидетельницами недавних обстрелов.
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На памяти прожившей 10 лет в Израиле Евгении Корних подобная эскалация впервые.
"Эмоционально – это очень странно. Кричит сирена или рупор за твоим окном, собака срывается, тебе надо бежать в комнату с окном из металла, ты закрываешь это окно, сидишь и закрываешься руками", – говорит женщина и тут же признается – обстрелы вызывают у нее панические атаки.
Наша собеседница называет первым, что слышно во время ракетного обстрела – не сам снаряд, а выстрел знаменитой израильской системы ПВО "Железный купол", которая перехватывает запускаемые палестинцами ракеты.
"Ты слышишь гул ракеты, боишься, что сейчас она тебе в лоб прилетит. Бежишь, спотыкаешься и потом взрывы над головой, прямо в доме", – описывает она.
Евгения живет в Ашкелоне – в результате обстрела 11 мая в этом городе погибли две женщины. В связи с этим большую часть времени население проводит в бомбоубежищах. Собеседница признается, что суммарно за сутки она спала три часа от силы.
Фото: Евгения Корних, "Сегодня"
"Мы все в подвале – это просто катастрофа. Такого "красивого" еще не было", – говорит Евгения.
Другая украинка Валерия Ивашкина звук сирены не узнала – раньше его не слышала. Когда ночью 11 мая начался обстрел, она была в душе.
В этот момент муж ей крикнул, что у них есть 45 секунд, чтобы спастись.
"За пять секунд я вытерлась и побежала за одеждой. В этот момент прогремел первый взрыв. Это было так неожиданно близко, что я тут же побежала к двери, готовая выбежать, в чем мать родила", – пишет она на своей странице в Facebook.
Однако позже оказалось, что это был звук ракеты, сбитой "Железным куполом" – в течение часа такие взрывы повторялись.
Над парком, где женщина занимается спортом, были сбиты десятки ракет.
В 3 часа ночи 12 мая обстрелы возобновились, но Валерия была подготовлена: спать легла в пижаме, сразу после сирены разбудила мужа, схватила собаку и нужные вещи.
Фото: facebook.com/lerrra
"И только когда мы выбежали в подъезд, начались удары. Судя по звуку, вроде все перехвачены", – пишет женщина.
Через пару минут сирена взвыла опять.
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