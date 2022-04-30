Бомбят Воронеж. Россия ударила ракетами по Брянской области из-за "самолета ВСУ"

В РФ утверждают, что видели украинский самолет над Брянской областью/Фото: коллаж: "Сегодня"

В РФ заявили, что в субботу, 30 апреля, утром "обнаружили" самолет Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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В сообщении говорится, что по информации росСМИ, ПВО оккупантов "засекла" самолет ВСУ над Стародубским районом Брянской области.

Кремлевские СМИ утверждают, что хотели сбить самолет с помощью ПВО, но снарядами попали в свой населенный пункт — село Жеча. Взрывной волной была повреждена обшивка технологических построек нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил близлежащую территорию. Стоит отметить, что Жеча находится в 115 километрах от украинской границы.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 29 апреля якобы с украинской стороны было обстреляно отделение пограничного управления ФСБ России в Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района. В результате "обстрела" пострадавших нет.

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"Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории", — заявил Богомаз.

В Брянске после взрывов и пожаров началась паническая эвакуация

25 апреля в Брянске началась массовая эвакуация учебных заведений. В частности, эвакуирован и арбитражный суд Брянской области.

Как стало известно, были эвакуированы школы №1, №4, №9, №36, №64, а также детский сад №74 "Рябинка". Также сообщается об эвакуации людей из здания городской администрации.

Известно, что в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

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Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах тоже не было никаких упоминаний.

Как стало известно, пострадавших, по предварительным данным, в результате пожара на нефтебазе не было.

"На нефтебазе АО "Транснефть Брянск – Дружба" в Брянске произошел пожар, эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Кроме этого, ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов.

"Рано утром вспыхнул резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежецком валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб. м", – сказал собеседник агентства.

В то же время источник российского "Интерфакса" утверждает, что пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован на площади 1500 кв. м. Утверждается, что речь идет о пожаре на объекте по адресу: Московский проспект, дом. 91. По поводу еще одного пожара, о котором шла речь, пока ничего не известно.

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