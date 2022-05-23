Боррель заявил о важных изменениях в ЕС из-за войны в Украине

Жозеп Боррель заявил, что война в Украине внесла изменения в безопасность всей Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение России в Украину стало сигналом к пробуждению всей Европы в сфере безопасности и обороны, а также заставило искать пути укрепления собственной обороноспособности. Ведь в опасности оказалась не только Украина, но и вся Европа.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в еженедельном блоге.

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Он отметил, что столкнувшись с этим конфликтом, ЕС отреагировал быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине.

"Безжалостное нападение России на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству задействованных в войне военных средств, ее человеческим жертвам и глобальным последствиям она представляет собой тектонический сдвиг ландшафта европейской безопасности. Теперь ясно, что Европа в опасности", – написал Боррель.

Боррель обещает поддержку Украине до конца войны

Высокий представитель ЕС ранее заявил, что Украина не останется без военной помощи.

"Европейский Союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники", — заявил Боррель.

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Он сказал, что ЕС не допустит ситуации, при которой в критический момент боевых действий на Донбассе у Украины закончится оружие и военная техника.

Боррель также добавил, что ЕС будет готов поддержать Грузию и Молдову как Украину, которые чувствуют угрозу со стороны РФ.

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