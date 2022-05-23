Борель заявив про важливі зміни в ЄС через війну в Україні

Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні внесла зміни до безпеки всієї Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну стало сигналом до пробудження усієї Європи у сфері безпеки та оборони, а також змусило шукати шляхи зміцнення власної обороноздатності. Адже в небезпеці опинилася не лише Україна, а й уся Європа.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у щотижневому блозі.

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Він зазначив, що зіткнувшись з цим конфліктом, ЄС відреагував швидко та рішуче, запропонувавши політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні.

"Безжальний напад Росії на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю задіяних у війні військових засобів, її людськими жертвами і глобальними наслідками вона є тектонічним зрушенням ландшафту європейської безпеки. Тепер ясно, що Європа в небезпеці", – написав Боррель.

Борель обіцяє підтримку Україні до кінця війни

Високий представник ЄС раніше заявив, що Україна не залишиться без військової допомоги.

"Європейський Союз не допустить, щоб Україна втратила техніку", – заявив Боррель.

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Він сказав, що ЄС не допустить ситуації, коли в критичний момент бойових дій на Донбасі в України закінчиться зброя та військова техніка.

Боррель також додав, що ЄС готовий підтримати Грузію та Молдову як Україну, які відчувають загрозу з боку РФ.

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