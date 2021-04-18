Британия отправит военные корабли в Черное море в поддержку Украины – СМИ

Для поддержки в Средиземном море будет находиться авианосец Queen Elizabeth с истребителями F-35 и вертолетами Merlin на борту, готовыми вылететь на помощь

Великобритания намерена направить два военных корабля Королевского флота в Черное море в мае, после того, как США отменили размещение там своих эсминцев, а эскалация из-за стягивания российских войск к границам Украины продолжается.

Об этом сообщила The Sunday Times со ссылкой на источники.

"Направление кораблей к берегам Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе после того, как на прошлой неделе президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море", – пишет издание.

Согласно высокопоставленным военно-морским источникам, в Черное море направляется эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 из авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море.

Отмечается, что для их поддержки в состоянии готовности будет находиться флагманское судно авианосной группы Queen Elizabeth с истребителями F-35 и вертолетами Merlin на борту, готовыми вылететь на помощь в случае необходимости.

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Сам авианосец останется в Средиземном море, поскольку нахождения судов такого типа в Черном море запрещено международным соглашением.

Напомним, ранее появилась информация, что Соединенные Штаты отменили размещение двух военных кораблей в Черном море,которые должны были прибыть туда 16 апреля и оставаться там до 4 мая.

Тем временем Россия продолжает накалять ситуацию в акватории Черного моря и хочет незаконно перекрыть Керченский пролив на полгода.

Мы также сообщали, что Россия стягивает в Черное море авиацию и корабли якобы для проведения военных учений. Туда направляются несколько десятков кораблей и более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.