"Будет надлежащий ответ": у Байдена предупредили РФ из-за кибератак на Украину

Джейк Салливан - советник президента США. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия получит надлежащий ответ за кибератаки против Украины, если подтвердится ее причастность и такие атаки продолжатся.

Об этом сообщает CBS News.

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По словам советника, администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России в рамках эскалации.

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал советник Белого дома.

Салливан также заговорил о санкциях.

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"Что касается санкций, то мы очень четко дали понять россиянам (и мы сделали это согласованно и в унисон с нашими союзниками): если они снова вторгнутся в Украину, то столкнутся с серьезными экономическими последствиями и заплатят за это высокую цену", – отметил он.

Кроме того, советник Белого дома добавил, что если россияне прибегнут к военным действиям, Вашингтон примет меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО.

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