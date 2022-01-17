"Буде належна відповідь": у Байдена попередили РФ через кібератаки на Україну

Джейк Салліван – радник президента США. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія отримає належну відповідь за кібератаки проти України, якщо підтвердиться її причетність і такі атаки продовжаться.

Про це повідомляє CBS News.

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За словами радника, адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії у рамках ескалації.

"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це в минулому в інших контекстах", — сказав радник Білого дому.

Салліван також заговорив про санкції.

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"Щодо санкцій, то ми дуже чітко дали зрозуміти росіянам (і ми зробили це узгоджено і в унісон з нашими союзниками): якщо вони знову вторгнуться в Україну, то зіштовхнуться із серйозними економічними наслідками та заплатять за це високу ціну", – зазначив він.

Крім того, радник Білого дому додав, що якщо росіяни вдадуться до військових дій, Вашингтон вживе заходів, які завдадуть шкоди їхній економіці, завдадуть удару по їхньому стратегічному становищу в Європі та зміцнять солідарність НАТО.

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