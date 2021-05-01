Быстрее и дольше: вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе

Ожидается, что марсианский вертолет новую операцию начнет примерно через две недели

Фото: NASA

30 апреля вертолет NASA Ingenuity успешно совершил четвертый полет на Марсе.

Об этом говорится на сайте NASA.

Марсианскому вертолету все-таки удалось увеличить скорость и расстояние по сравнению с прошлыми полетами.

"Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", – говорится в сообщении NASA в Twitter.

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Аппарату удалось сделать большее количество снимков Красной планеты, чем в предыдущий раз.

Ранее мы писали, что американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

Также ранее марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно приземлился на Марсе, показал первое цветное изображение с высоким разрешением, а специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса.