Число смертей от COVID-19 в мире в два-три раза больше официальных данных – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что жертвами коронавируса могли стать от 6 до 8 млн человек

ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры

Жертвами пандемии COVID-19 могли стать от 6 до 8 миллионов, в то время как официальные данные Всемирной организации здравоохранения говорят лишь о 3,4 млн смертей.

Об этом сообщила помощник Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма, передает Reuters.

"Это число (смертей) действительно может быть в два-три раза больше (официальных данных)", - сказала она.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что второй год пандемии унесет еще больше жизней, чем первый. Он назвал выходом из пандемии, который поможет спасти жизни и сохранить средства к существованию миллионов людей, совокупность мер общественного здравоохранения и вакцинацию.

Тем временем директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что заболеваемость COVID-19 в Европе за последний месяц снизилась на 60%.