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Умрет еще больше людей. В ВОЗ шокировали новостью о пандемии

15 мая, 00:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ключевая проблема на сегодняшний день заключается в перебоях с поставками вакцин – страны, где их много, должны поделиться с нуждающимися

/ Фото: Getty Images

Второй год пандемии коронавируса унесет еще больше жизней, чем первый, предупредил на брифинге 14 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Выступление главы ВОЗ опубликовали на сайте организации.

"COVID-19 уже унес более 3,3 миллиона жизней, и мы приближаемся к тому, что второй год этой пандемии будет гораздо более смертоноснее первого", – заявил Гебрейесус.

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Он назвал выходом из пандемии, который поможет спасти жизни и сохранить средства к существованию миллионов людей, совокупность мер общественного здравоохранения и вакцинацию.

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Ключевая проблема на сегодняшний день заключается в перебоях с поставками вакцин, но некоторые политические лидеры и фармкомпании приступили к решению этой проблемы.

На этом фоне Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны, которые намереваются начать вакцинацию подростков, отказаться от этих планов и передать излишки вакцин нуждающимся странам.

Видео: Сегодня

Любопытно, что сам глава ВОЗ вакцинировался совсем недавно. Какой именно препарат ему ввели, неизвестно.

Также, как мы писали, что независимая комиссия обвинила Всемирную организацию здравоохранения в медлительности, из-за которой от коронавируса погибло гораздо больше людей, чем могло бы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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