COVIran Barekat. Еще одна страна заявила о выпуске вакцины от коронавируса

В Иране заявили, что работают еще над одной вакциной в сотрудничестве с Кубой, она должна появится на следующей неделе

В Иране создали собственную вакцину от COVID / коллаж "Сегодня"

В Иране одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной местной фармацевтической компанией, под названием COVIran Barekat.

Об этом со ссылкой на Государственное телевидение Ирана сообщило AP.

Вакцину на основе деактивированного вируса создала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed, и первое исследование ее безопасности и эффективности началось в конце декабря 2020 года.

"Вчера было выдано разрешение на использование иранской вакцины COVIran Barekat", – заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Решение о разработке собственной вакцины было принять после того, как страна столкнулась с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.

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Кроме того, в Иране заявили, что работают еще над одной вакциной в сотрудничестве с Кубой, – она якобы должна появится уже на следующей неделе.

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Отмечается, что в Иране решили заняться собственными вакцинами в частности из опасений, что жесткие американские санкции будут препятствовать массовой вакцинации в стране. И хотя Иран не отказывается от получения вакцин по программе международной инициативы COVAX, общего количества доз, которые он может получить, хватит для вакцинации только половины населения.

Напомним, в марте в Бразилии заявили, что начали испытание собственной вакцины от коронавируса ButanVac.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранении Японии заявило, что у семи граждан, получивших прививку от коронавируса Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы.

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