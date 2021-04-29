В "Спутнике V" нашли заразный вирус – Россия отрицает

Российские власти обвинили бразильский фармрегулятор в клевете за запрет импорта своей вакцины от коронавируса

Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" готовится подать в суд на бразильский фармрегулятор Anvisa, который запретил ввозить в страну этот препарат.

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Об этом сообщили на странице "Спутника V" в Twitter.

"Спутник V" инициирует в Бразилии судебное разбирательство против Anvisa по делу об очернении репутации за умышленное распространение ложной и неточной информации", – говорится в заявлении.

Двумя днями ранее в Anvisa сообщили о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса "Спутник V", объяснив это "высокими рисками" и "серьезным дефектом".

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Позже в фармрегуляторе объяснили, что в партии вакцины был обнаружен живой аденовирус – возбудитель простуды.

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Вирус генетически модифицируют, чтобы он вызывал иммунную реакцию организма, как на коронавирус, но при этом сам не размножался. Однако тесты показали, что аденовирус в "Спутнике V" не утратил способности к размножению, что может вызвать проблемы со здоровьем у людей с ослабленным иммунитетом.

В институте Гамалея, где создали вакцину, эту информацию отрицают, а Российский фонд прямых инвестиций объявил, что подаст в суд на Anvisa после публикации в одном из бразильских изданий о том, что фармрегулятор якобы не проводил тестов.

Напомним, что ранее скандал с российской вакциной вспыхнул и в Словакии – как оказалось, страна получила препарат, который отличался от того, которое одобрило авторитетное медицинское издание The Lancet.

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А в Аргентине вакцинированный "Спутником" президент Альберто Фернандес заболел COVID-19.

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