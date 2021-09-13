"Дельта" уже не страшен. Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна против штамма

Ученые выяснили, какая COVID-вакцина эффективна против штамма "Дельта". Коллаж: "Сегодня"

Вакцина Moderna показала более высокий уровень эффективности против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Об этом сообщил институт Регенштрайфа.

"Данные исследования показывают, что вакцина Moderna значительно более эффективна против штамма Дельта, чем вакцина Pfizer и Johnson & Johnson",– говорится в сообщении.

Согласно данным национального исследования, вакцины против COVID-19 эффективны для предотвращения госпитализаций и поступлений в отделение неотложной помощи, вызванных штаммом Дельта.

Результаты национального исследования

Исследование, опубликованное в еженедельном отчете о заболеваемости и смертности, также является первым анализом сети VISION, показывающим заметную разницу между эффективностью мРНК-вакцин (Moderna и Pfizer). В период исследования:

предотвращает госпитализацию:

Moderna показала эффективность на 95% ;

; Pfizer – на 80% ;

; Johnson & Johnson – на 60%.

Предотвращает госпитализацию в отделения неотложной помощи:

Moderna была эффективной на 92% .

. Pfizer – на 77% .

. Johnson & Johnson – на 65%.

Ученые говорят, что эти результаты требуют дальнейшего мониторинга и оценки.

"Несмотря на различия в эффективности, вакцины по-прежнему обеспечивают гораздо большую защиту, чем отсутствие вакцины",– сказал доктор медицины, магистр медицины, вице-президент Regenstrief Institute Vice Шон Граннис (автор исследования и президент по данным и аналитике и профессор медицины Медицинской школы Университета Индианы). "Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины COVID-19 – мощные инструменты борьбы с пандемией".

Уровень заболеваемости

Ранее мы сообщали, что за прошедшую неделю, с 6 августа по 12 сентября, в Украине зафиксировали 18 312 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 12 594 случая COVID-19, две недели назад – 9530, три недели назад – 15 510. А за время пандемии коронавирусом заболели уже 2 316 619 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 775 986 человек. Всего проведено 10 665 796 прививок.

Напомним, что украинцы организовали бизнес на COVID-сертификатах: сколько стоят липовые документы.

Также напомним, что ВОЗ призвала не проводить ревакцинацию от COVID-19 до конца года.