"Дельта" вже не страшний. Вчені з'ясували, яка вакцина ефективніша проти штаму

Вчені з'ясували, яка COVID-вакцина ефективна проти штаму "Дельта". Колаж: "Сьогодні"

Вакцина Moderna показала більш високий рівень ефективності проти COVID-штаму "Дельта", ніж Pfizer і Johnson & Johnson.

Про це повідомив інститут Регенштрайфа.

"Дані дослідження показують, що вакцина Moderna значно ефективніша проти штаму Дельта, ніж вакцина Pfizer і Johnson & Johnson", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними національного дослідження, вакцини проти COVID-19 ефективні для запобігання госпіталізацій і надходжень в відділення невідкладної допомоги, викликаних штамом Дельта.

Результати національного дослідження

Дослідження, опубліковане в щотижневому звіті про захворюваності та смертності, також є першим аналізом мережі VISION, що показує помітну різницю між ефективністю мРНК-вакцин (Moderna і Pfizer). У період дослідження:

запобігає госпіталізацію:

Moderna показала ефективність на 95% ;

; Pfizer – на 80% ;

; Johnson & Johnson – на 60%.

Запобігає госпіталізацію у відділення невідкладної допомоги:

Moderna була ефективною на 92% ;

; Pfizer – на 77% ;

; Johnson & Johnson – на 65%.

Вчені говорять, що ці результати вимагають подальшого моніторингу та оцінки.

"Не дивлячись на відмінності в ефективності, вакцини як і раніше забезпечують набагато більший захист, ніж відсутність вакцини", – сказав доктор медицини, магістр медицини, віце-президент Regenstrief Institute Vice Шон Гранніс (автор дослідження і президент за даними і аналітиці та професор медицини Медичної школи Університету Індіани). "Переважна більшість госпіталізацій і смертей від COVID як і раніше доводиться на нещеплених людей. Вакцини COVID-19 – потужні інструменти боротьби з пандемією".

Рівень захворюваності

Раніше ми повідомляли, що за минулий тиждень, з 6 серпня по 12 вересня, в Україні зафіксували 18 312 нових випадків зараження коронавірусів. Для порівняння: тижнем раніше виявили 12 594 випадки COVID-19, два тижні тому – 9530, три тижні тому – 15 510. А за час пандемії коронавірусів захворіли вже 2 316 619 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 889 812 людей, з них отримали одну дозу 5 889 810 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози 4 775 986 людина. Всього проведено 10 665 796 щеплень.

Нагадаємо, що українці організували бізнес на COVID-сертифікатах: скільки коштують липові документи.

Також нагадаємо, що ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19 до кінця року.